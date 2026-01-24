おでこ光る日焼け顔で満面の笑み７年前に現役引退したサッカー元日本代表、田中マルクス闘莉王さん(44)の最新ショットに反響が起きている。田中さんはジャーナリスト、藤原清美さんのインスタグラムに登場。ABEMA配信番組で共演したとのことで「とても親しみやすい人柄で、スタッフ一同、闘莉王さんが大好きになりました」とつづり、闘莉王さんとヤシの木の下で撮影した2ショットを披露した。闘莉王さんは4日にブラジルで開