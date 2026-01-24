圧倒的な存在感…「軍師なりすぎ」の声も俳優の菅田将暉が自身のXを更新し、映画「黒牢城」に黒田官兵衛役で出演することを報告している。菅田は「映画『黒牢城』、監督黒沢清、主演本木雅弘。黒田官兵衛役で出演します。宜しくお願いします」とつづり、鋭い眼差しの戦国武将姿のモノクロショットを投稿した。菅田は現在、放送中のNHK大河ドラマでも?天才軍師?竹中半兵衛を演じており、歴史に名を残す武将「二兵衛」を同時期