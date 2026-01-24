将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第2局1日目が24日、京都市の「伏見稲荷大社」で行われ、午後3時に午後のおやつが提供された。藤井は「抹茶ブラウニー」と「京都紅茶」、永瀬は「フルーツ盛り合わせ」「宇治抹茶『千寿』（濃茶）」を注文した。藤井の「抹茶ブラウニー」は、境内にある和菓子店「竹屋」のも