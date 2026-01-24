◇バドミントン インドネシアマスターズ2026(20日〜25日、ジャカルタ)バドミントン・女子シングルスの奥原希望選手が、準決勝でストレート負けを喫しました。準決勝の相手は世界ランク4位の陳 雨菲選手(中国)。同27位の奥原選手にとっては格上の相手となります。第1ゲームは僅差の攻防となり、中盤には奥原選手が前に出るも、終盤で抜き返され15-21で落とします。あとがない第2ゲームは5連続ポイントで一気に迫るも、前を奪えず。