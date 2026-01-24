大相撲初場所を最後に日本相撲協会の定年を迎える常盤山親方（元小結隆三杉）が２４日、東京・両国国技館で会見を行った。力士、親方として５０年間に及んだ相撲人生について「１５歳でこの相撲界に入って、５０年というのは今考えると早かった。定年を迎えて、もう５０年たったのかという思い」と感慨深い表情を浮かべた。２０１６年４月に旧千賀ノ浦部屋を継承。１８年１０月には貴乃花部屋の消滅に伴い、弟子を受け入れた。