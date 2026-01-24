３連単的中戦術 軸馬・相手馬の狙い方 複勝率90％の①人気が唯一、馬券に絡めなかったのは７歳時のインティなので、６歳以下なら軸は決まり。 ②人気は連対率60％でも３着がないので、こちらはフォーメーションを使って１・２着にだけマークする手も。 また、２桁人気は２着２回３着２回なので、①人気からマルチ流しにする場合は注意しておきたい。 チャンピオンズＣ組を相手に選ぶ際も前