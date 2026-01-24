◆卓球◇全日本選手権第５日（２４日、東京体育館）男子シングルス準々決勝が行われ、前回王者の高校３年生・松島輝空（木下グループ）は、吉村真晴（ＳＣＯグループ）に４―１で勝利し、２５日の準決勝に進出した。「苦しかったけど取り切ることができた」と頬が緩んだ。第１ゲームから第４ゲームまで４連続でジュースにもつれ込む展開。第１ゲームを落とすが、粘り強く戦って２ゲーム目以降４連続でゲームを奪った。「最