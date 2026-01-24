【新華社ウルムチ1月24日】中国新疆ウイグル自治区のコルガス税関がこのほど発表した統計によると、2025年にカザフスタンとの国境にあるコルガス口岸（通関地）を経由した輸出入貨物量は前年同期比1.9％増の4643万1千トンで、同自治区内の通関地で最も多かった。品目別に見ると、主な輸入品は電気・機械製品や農産品、食品、金属鉱石・鉱砂などで、特に農産品と食品の輸入額が大きく伸びていた。一方、輸出品は新エネルギー車