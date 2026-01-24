THE RAMPAGEの陣さん・与那嶺瑠唯さん・藤原樹さん、「FANTASTICS」の世界さん・堀夏喜さん・中島颯太さん、「PSYCHIC FEVER」の半田龍臣さん・剣さん・WEESAさんが、LIVE IN THEATER『BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-』の公開記念舞台挨拶に登場。陣さんと中島さんがトークでバトルを繰り広げました。 【写真を見る】【 FANTASTICS 中島颯太 】THE RAMPAGE・陣とバトル?映画の魅力PR対決?会場の反応に「勝ちました！」と勝利