元モーニング娘。の石黒彩（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。昨年脳腫瘍を公表した夫でLUNA SEAのドラマー・真矢の56歳の誕生日を祝福し、思いをつづった。【写真】「生まれて来てくれてありがとう」“お祝いショット”添え夫・真矢の誕生日を祝福した石黒彩「1月13日は旦那さまの誕生日でした」と報告し、「フルーツいっぱいのパンケーキしたよ〜」とお祝いプレートを披露。「お気に入りの写真を組み合わせて メッセ