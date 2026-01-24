楽天から海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して、巨人入りした則本昂大投手（３５）が２４日、川崎市のジャイアンツ球場を初来訪。田中将大投手や坂本勇人内野手、丸佳浩外野手らとあいさつを交わしたといい、笑みを浮かべた。一人での黙々とジョギングなどでアップを行い、キャッチボール、ブルペンでは傾斜を使った投球練習を行った。１９球を投じ、順調な仕上がりを見せ、ファンから名前を呼ばれると、手を上げて応じ