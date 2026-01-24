60年ぶりとなった通常国会冒頭での衆議院解散。戦後最も短い期間となる選挙戦が事実上、始まりました。選挙区では、すでに熾烈な戦いが繰り広げられています。【写真を見る】「自民党応援できない？」公明党員の返答は戦後最短16日間の選挙戦へ 衆院が解散23日、国会の開会前、高市総理は議員たちに声をかけました。そして午後1時すぎ。額賀福志郎 衆院議長「衆議院を解散する」与党：バンザイ ！野党：なんでだ！