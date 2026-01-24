（台北中央社）国防部（国防省）は24日、同日午前6時までの24時間に中国の軍用機延べ26機、軍艦6隻が台湾海峡周辺で活動しているのを確認したと発表した。軍用機のうち、延べ18機は台湾海峡の暗黙のライン「中間線」やその延長線を越え、台湾の北部や中部、南西の空域に進入した。同部は併せて、中国の気球1機を確認したと発表した。23日午前7時5分に中部・台中の南西121カイリ（約224キロ）、高度2万フィート（約6100メートル）で