一緒に住むのはどう？▶▶この作品を最初から読む夫の明彦、一人娘の小春と暮らしていた夏希。しかし、突然義父が亡くなってしまい、気落ちする義母を見かねた夫に相談され義母と同居をすることに。何かと協力的な義母に夏希は感謝の気持ちを抱くようになっていたのですが、通勤中に見かけたSNSで信じられない投稿を見つけてしまい…。このアカウントはまさか！？力になりたいと思っていた、優しい義母のまさかの本性。