25日も新潟県内は大雪が予想されるため、JR各線で運転見合わせや運休が予定されています。 《25日（日）の運転見合わせ》 ■信越本線 ・柏崎～長岡始発から午後3時半頃まで ・長岡～東三条始発から12時半頃まで ※特急「しらゆき」は全列車運休 ※直江津～柏崎、東三条～新潟で折り返し運転 ■上越線 ・水上（群馬）～長岡終日 ※ほくほく線直通列車を含む ■飯山線 ・戸狩