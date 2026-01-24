中国・浙江省杭州市で腹痛を訴えて病院に搬送された女性が妊娠していることが分かり、急きょ出産する出来事があった。中国メディアの羊城晩報が22日に報じた。報道によると、21日、激しい腹痛を訴える女性が杭州市の第903医院に緊急搬送された。女性の腹部には明らかなふくらみは見られなかったものの、医師が子宮の収縮を確認し産婦人科などに連絡。急きょ出産に向けた体制を整え、23分後に男児を娩出した。母子ともに状態は安定