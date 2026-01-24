プロ野球広島の小園海斗内野手（25）の妻でモデル・インフルエンサーの渡辺リサ（23）が24日までに自身のインスタグラムを更新。結婚記念日を報告した。渡辺は「旦那にして5年」とつづり、5周年を祝うデザートプレートを挟む夫婦の2ショットを投稿した。この投稿にファンからは「素敵ですおめでとうございます」「いつまでもどこまでも仲良くね」「小園夫妻応援してます！」など祝福の声が寄せられた。