第4回現役ドラフトでヤクルトから阪神に移籍した浜田太貴外野手（25）が24日、2軍本拠地・「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」で自主トレーニングを公開した。この日浜田は、ヤクルト時代のチームメートで今季、西武から加入した元山飛優内野手（27）と練習を行った。キャッチボールや室内での打撃練習、ウエートトレーニングなど約4時間汗を流した。すでに2月から始まる春季キャンプでは宜野座組でスタートすることが決定。「