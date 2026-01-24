◇スピードスケート ワールドカップ最終戦(現地時間23日、ドイツ・インツェル）男子500メートルに出場した森重航選手は、レース中に転倒した影響で、18人中17位となりました。2022年北京五輪では銅メダルを獲得し、ミラノ・コルティナ五輪では金メダルが期待される森重選手。今回のレースを振り返り、「転んだのもあったんですけど、350(メートル)転ぶ手前までは良いレースを運べていました。すごいポジティブな気持ちでいます」と