Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。寝袋なのに動ける！防災用品としても使える本格的な寝袋が、まさかのベンチコートにもなるという画期的なアイテム。それがオールラウンドシュラフ「BOO-SAI」です。日常時と非常時、どちらの場面（フェーズ）でも活躍できる製品に送られる “2025フェーズフリーアワード” に入選したこの製品。