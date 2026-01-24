ROOMIE 2025年11月15日掲載の記事より転載 いよいよ寒くなってきて、ニットを引っ張り出したら……毛玉だらけ！お気に入りなのに、このままじゃ外には着ていけない。そんなときに頼れるのが、パナソニックの毛玉クリーナー「NI-LC300」です。コンパクトで扱いやすいデザイン パナソニック 「毛玉クリーナー NI-LC300」 毛玉取りグッズはいろいろあり