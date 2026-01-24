【モデルプレス＝2026/01/24】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが1月24日、自身のInstagramを更新。長男夫婦との3ショットを公開した。【写真】61歳大御所芸人「美男美女」長男夫婦との3ショット◆ハイヒール・モモコ、長男夫婦との3ショット公開モモコは「東京に行っても時間が合えば、長男と嫁と食事します 帰省の時にS.MOMOにも初めて来たよ」とコメントし、食事先での長男夫婦のショットと自身が経営するセレクトショップ「S.