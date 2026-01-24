背後から中華包丁で１月18日、千葉北署の建物から出てきた男は、警備の警察官に声をかけられると、力なくうなずき、質問されたことに素直に答えている様子だったが、その姿からは、生気がまったく感じられなかった──。事件は１月16日午後０時50分、千葉市稲毛区の物流センターで起きた。男は休憩室で同僚の女性（30）の頭を中華包丁で複数回切り付け、殺害しようとした疑いが持たれている。「殺人未遂の疑いで千葉県警に逮捕され