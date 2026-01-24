現役ドラフトで阪神に移籍した浜田太貴外野手が２４日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開し、ランニングやキャッチボールで約４時間汗を流した。２２日にキャンプを主力中心の宜野座組でスタートすることが発表され、「最初からアピールですね。バッティングをアピールしたい」と意気込んだ。ヤクルト時代は６年間で通算２５５試合に出場し、打率２割１分２厘、１８本塁打、５３打点だった。得意の打撃でアピ