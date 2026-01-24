◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)男子シングルス準々決勝が24日に行われ、前回王者の松島輝空選手が吉村真晴選手を破り、4強入りを決めました。18歳の松島選手にとって、リオオリンピックのメダリストである32歳の吉村選手とは14歳差。2人は激しいラリーの応酬となり、4ゲーム連続で10オールにもつれる大接戦となります。それでも王者・松島選手が2ゲーム目以降譲らず、4−1(11−13、12−10