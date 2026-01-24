立憲民主党から中道改革連合に参加しなかった原口一博・元総務大臣と、前名古屋市長の河村たかし氏らが新党「減税日本・ゆうこく連合」を結成したと発表しました。新党「減税日本・ゆうこく連合」に参加したのは原口氏・河村氏のほか、日本保守党を離党した竹上裕子氏、国民民主党を離党した平岩征樹氏、参政党を離党した鈴木敦氏の前衆議院議員5人です。新党は「日本独立・日本再興・日本救世」を掲げ、小選挙区と比例代表で20人