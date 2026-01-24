「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）峰崎親方（元幕内三杉磯）が館内でトークショーを行った。十枚目呼出しの弘行とともに現役時代、親方時代のエピソードを披露した。今年５月１１日、夏場所中に７０歳の誕生日を迎え、参与としても定年を迎える親方。親方としては６５歳の定年まで部屋を営み、元幕内荒鷲らを育てた。部屋の夏合宿で長野・平谷村でドローンに出会ったことを機に民間資格、国家資格に合格する趣