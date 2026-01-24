俳優・浜辺美波（２５）が２４日、都内で行われたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」のプレミアム豊臣トークイベントに出席した。チェック柄のジャケットで登場した浜辺。初めての大河出演に「撮影の雰囲気が重いと思っていた」と言うが、ピリピリ感がなく和やかに撮影が進んでいると明かし「撮影がおしても、朝が早くてもずっと雰囲気がいいんです」と、振り返った。浜辺は天下を統一した豊臣秀吉（池松壮亮）の妻・寧々役を演