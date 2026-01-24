衆院選（２７日公示、２月８日投開票）で福井２区への立候補を表明していた、福井県議の山本建氏（４１）が２４日、同県鯖江市で記者会見を開き、立候補を取りやめると発表した。山本氏は、高市首相の夫、山本拓・元衆院議員の長男。この日の記者会見で山本氏は「世襲の批判は切っても切れず、党全体への影響を考えると見送るべきだと考えた」と述べた。自民党本部は２２日、山本氏の公認を求めた党県連の上申を認めず、福井