日本では今、年間9万人以上が「乳がん」に罹患（りかん）すると言われている。そのうち半数以上が乳房を全切除する中、葛藤を抱える人は少なくない。【映像】乳がんで全切除した胸（実際の映像）「女性ではなくなってしまう」といった、ためらいから、手術の決断が先送りされる場合もあるという。『ABEMA Prime』では、当事者や専門医とともに“乳房を失う喪失感”について考えた。■乳房全切除した当事者YUKOさん（41）は1