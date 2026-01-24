歌舞伎俳優の市川團十郎が２４日までに更新したブログで、長男で歌舞伎俳優の市川新之助（１２）の声変わりが始まったことを報告した。團十郎は「勸玄声変わりも始まり、なかなか日々父としても師としても葛藤あります」と複雑な胸中を明かした。長男は２０１３年３月に誕生し、勸玄と名付けられた。１９年５月に八代目市川新之助を襲名した。ファンからは「カンカン君変声期に入りましたか〜暫く大変と存じますが何