プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがある問題に悩まされている。『Mirror』によると、その問題とはクラブ内の情報の漏洩だ。同メディアによると、2-0で勝利した先日のマンチェスター・ダービーでの先発メンバーが、クラブからの発表がある数時間前にネット上に漏れてしまっていたという。ユナイテッドの情報漏洩問題は今に始まった話ではなく、2018年のジョゼ・モウリーニョ体制でも同様の問題が話題に挙がった。前ル