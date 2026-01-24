現在サウジアラビアで開催されているU23アジアカップ。日本代表は決勝に進出。中国代表との一戦は、日本時間25日午前0時にキックオフとなる。ベスト4で敗れた同士の韓国対ベトナムの3位決定戦は一足早く行われ、試合は2-2でPK戦へ。互いに6人目まで成功させるも、韓国代表の7人目のキッカーがミス。ベトナムは7人目もしっかりと成功させ、勝利で大会を終えた。一方で連敗で大会を終えることになった韓国は、この世代のチームがベト