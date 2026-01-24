ルーカス・パケタは今冬の移籍市場でプレミアリーグを去るのだろうか。ブラジルのフラメンゴ出身で、2019年にセリエAのミランに移籍したパケタ。ここでは思うような数字は残せなかったが、新天地のフランス、リヨンで才能が開花。2季連続でリーグ戦9ゴールを挙げ、ウェストハムに移籍している。英国でも存在感を示しており、ペップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティが獲得に動き出した。しかし、FAから賭博規則違