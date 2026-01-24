25-26シーズンの冬の移籍市場も終盤に迫っている。この1月で最も動いたのは、プレミアリーグのマンチェスター・シティだろう。ボーンマスからアントワーヌ・セメンヨ、クリスタル・パレスからマーク・グエイを獲得し、前線と後方をそれぞれ強化した。移籍金は7200万ユーロと2300万ユーロの計9500万ユーロ、日本円にして約175億円となった。『transfermarkt』では過去の冬の移籍市場の移籍金ランキングを公開。今冬のセメンヨ移籍は