１月２４日の京都９Ｒ・若駒Ｓ（３歳オープン・リステッド、芝２０００メートル＝１３頭立て）は単勝２番人気のショウナンハヤナミ（牡、栗東・渡辺薫彦厩舎、父レイデオロ）が直線で抜け出し、無傷の２連勝を飾った。なお、日英Ｇ１勝ち馬ディアドラの全弟で１番人気だったイベントホライゾン（牡、栗東・池江泰寿厩舎、父ハービンジャー）は３着だった。勝ち時計は２分１秒２（良）。決め脚勝負をねじ伏せた。前半１０００メ