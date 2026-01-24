楽天からＦＡで巨人入りした則本昂大投手が２４日、移籍後初めてジャイアンツ球場を訪れた。練習着姿でジャイアンツ球場の室内練習場に姿を見せ、キャッチボール、ランニング、さらにブルペンで捕手を立たせて１０球、膝立ちの状態で９球の計１９球を投げた。前楽天で今季から巨人入りとなった長坂健冶ブルペン捕手相手に投球した。則本は「本当に心強いですし、これまでの自分を知ってくれているので、これまでがどうかとか違