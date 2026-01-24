２３日に公開された映画「ヒグマ！！」（内藤瑛亮監督）が海外上映される事が２４日、公開記念イベント内でサプライズ発表された。「闇バイトＶＳヒグマ」という対立構造を描いたスリラー作品。英題「ＨＩＧＵＭＡ！！ＴｈｅＫｉｌｌｅｒＢｅａｒ」として４月２１日よりスイスのブルック・ゴア映画祭でプレミア上映されることがサプライズ発表された。主演の鈴木福は「おー！すごい！」と笑みをこぼし、「ワールドワイ