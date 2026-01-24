◇卓球全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日東京体育館）卓球の全日本選手権が24日に行われ、一般男子の部準々決勝で松島輝空（18＝木下グループ）が吉村真晴（32＝SCOグループ）を4−1で破り、準決勝に進出した。松島は連覇へあと2勝となった。激しいラリーが続いた第1ゲームは11−13の僅差で落としたが、第2ゲームを12−10で奪取。激戦となった第3ゲームも14−12で制した。第4ゲームも13−11と、4連続デュース