俳優の鈴木福が２４日、都内で主演映画「ヒグマ！！」（内藤瑛亮監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。当初は昨年１１月２１日に公開予定だったが、クマ被害拡大の状況を受け、公開が今月２３日に延期されていた。同作は「闇バイトＶＳヒグマ」という対立構造を描いたスリラー作品。主演を務める鈴木は、母を支えるため闇バイトに手を染めていくうちにヒグマと対決することになるという数奇な運命を背負った青年を演じる。