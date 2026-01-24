23日、熊本市交通局は 運転士が軌道信号を見落とし市電車両が誤って交差点に進入するインシデントが発生したことを明らかにしました。 熊本市交通局によりますと 1月21日午後3時13分ごろ、健軍町（けんぐんまち）行きの車両が 軌道信号に「進行可能」の黄色い矢印が表示されていないにも関わらず発車し、西辛島町交差点内に進入したということです。車や他の車両との接触はなく、乗客22人にけがはありませんでした。運転していた4