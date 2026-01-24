【モデルプレス＝2026/01/24】タレントの安田美沙子が1月24日、自身のInstagramを更新。息子からリクエストされた手料理を公開した。【写真】43歳2児の母タレント、息子が「大興奮」の唐揚げアレンジ料理◆安田美沙子、息子リクエストの手料理公開安田は「最近のごはん」とコメント。「ママー最近唐揚げ作ってくれないねー」「確かに作ってないね」「ママの唐揚げ美味しんだよなぁ」という息子とのやりとりを綴り、「何そのキュン