中国商務部のホームページのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月24日】中国商務部が23日に発表した2025年の全国外資導入額（実行ベース）は前年比9.5％減の7476億9千万元（1元＝約23円）、外資企業の新設数は19.1％増の7万392社となった。製造業の導入額は1855億1千万元、サービス業は5451億2千万元だった。ハイテク産業は2417億7千万元で、うち電子商取引（EC）サービス業が75.0％増、医療機器製造業