元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が24日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「この季節は赤着たいよね」と書き出した小嶋。鮮やかな赤のフーディー、透けタイツで美脚が映えるコーデをアップした。「リップもシアーレッド」とつづって自身がプロデュースするブランドのリップを紹介。ファンからは「可愛いがすぎる」「どんどん奇麗で美しい女性になっていきますね」「最強にかわいい」「赤色が