日本原燃は24日、青森県六ケ所村のウラン濃縮工場の遠心分離機に異常があったとして、濃縮設備の一部で運転を停止した。異常に伴う放射性物質の放出や周辺環境への影響はないといい、原因を調べている。原燃によると、同日午前5時54分、連結した複数の遠心分離機を使い、核分裂しやすいウランの濃度を高める設備で、圧力の異常を示す警報が作動した。設備を確認したものの原因が判明せず、同8時ごろに運転停止の操作をした。