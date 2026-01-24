２４日午前１０時１０分頃、富山県高岡市と射水市を結ぶ路面電車「万葉線」の広小路電停（高岡市丸の内）付近で、２両編成の回送電車が脱線した。乗客はおらず、運転士１人にけがはなかった。運行する第３セクター・万葉線（高岡市）によると、電車が脱線したのはレールが分岐するポイント付近。事故の影響で、同線は一部区間で運休しており、午後２時現在、運転再開の見込みは立っていない。富山地方気象台によると、午前１