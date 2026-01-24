歌手の和田アキ子（75）が24日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。マッサージをしてもらって、必ず眠ってしまうという大物フリーアナウンサーを明かす場面があった。番組中盤、再来週のゲストがフリーアナウンサー古舘伊知郎であると紹介。5年ぶり3度目のゲスト出演となる。和田と古舘はTBS「アッコ・古舘のゆうYOUサンデー!」で初共演。