フィギュアスケート日本代表で、新潟市出身の中井亜美選手が23日、四大陸選手権で2位に入りました。前日のショートプログラムで1位につけた中井亜美選手。フリーの冒頭、トリプルアクセルで転倒してしまいます。しかし、その後は持ち前の伸びのあるスケーティングを披露。さらに3連続ジャンプも決め、得点を重ねました。順位は落としたものの2位に入り、2月に開幕するミラノ・コルティナ五輪に向け、弾み