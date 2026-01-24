以前から移籍の可能性がうわさされるなか、立て続けのイエローカードで退場となったことは、セルティックにおける旗手怜央の評価に響くかもしれない。旗手は１月22日、ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第７節でボローニャ相手に先制点をあげたが、前半中盤に相次ぐイエローカードで痛恨の退場処分となった。セルティックは追加点をあげて前半を終えたものの、数的不利で迎えた後半に２失点。２−２と引き分け、２ポイン