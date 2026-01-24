静岡県伊豆農業研究センターは1月23日、伊豆半島南部の賀茂地域の河津桜について、最新の開花予想を発表しました。2分咲きは2月上旬、7分咲きの見頃は2月中旬になる見込みで、2020年以降では最も早く咲き始めているということです。 【写真を見る】春の訪れを告げる河津桜 伊豆半島南部の今年の見頃は2月中旬の見込み 最新の開花予想を発表=静岡県伊豆農業研究センター 2025年10月中旬以降、秋季の気温が平年より低